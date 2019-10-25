شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: الأهلي لن يخوض وديات قبل المعسكر الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق لن يخوض أية مباريات ودية قبل السفر إلى الخارج نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل؛ لخوض معسكر إعداد مصغر؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الفريق سيكتفي بخوض التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى إحدى الدول العربية في الموعد السابق ذكره.

وأوضح عبدالحفيظ أن مكان المعسكر لم يتحدد بعد، حيث تشهد الساعات المقبلة حسم الأمر بعد المفاضلة بين الإمارات والكويت وعمان.