شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يمنح لاعبي الزمالك راحة 6 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الصربي ميتشو، منح اللاعبين راحة لمدة ستة أيام بسبب توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز. وفاز الزمالك مساء أمس على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد، وتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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