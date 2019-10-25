شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» المستفيد الأكبر من موعد الكلاسيكو الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، أبرز المستفيدين من تأجيل «كلاسيكو الأرض» أمام الغريم التقليدى برشلونة على ملعب (الكامب نو) إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث إنه سيكون قد استعاد خدمات الثنائى الكرواتى لوكا مودريتش والويلزى جاريث بيل، بعد تعافيهما من إصابتيهما.

وكان الفريق الملكى سيجد نفسه مجبرا على خوض اللقاء بدون الثنائى فى حالة إقامته فى موعده الأصلى الذى كان مقررًا اليوم، هذا بالإضافة لدخول المباراة محملا بضغوط ضرورة الفوز لاستعادة الصدارة التى فقدها لصالح البلوجرانا بخسارته المفاجئة يوم السبت الماضى أمام ريال مايوركا بهدفين دون رد.

وبعد إعلان الاتحاد الإسبانى عن إقامة اللقاء 18 ديسمبر، سيكون أمام زيدان متسع من الوقت لتجهيز لاعبيه بدنيا، واستعادة قواه من جديد استعدادا لمواجهة ليجانيس على ملعب (سانتياجو برنابيو) التى يسعى خلالها الميرنجى لاستعادة الثقة بعد الخسارة الماضية.

وكان الفريق الملكى قد حقق فوزا مهما الثلاثاء على جالاتا سراى التركى فى عقر داره بهدف نظيف فى ثالث جولات دور مجموعات دورى الأبطال، ليستعيد الفريق اتزانه من جديد بعد بداية مخيبة بخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسى (3-0)، ثم تعادل فى قلب البرنابيو بهدفين أمام كلوب بروج البلجيكى.

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ومع موعد الكلاسيكو الجديد، سيكون زيدان أمام أسبوع حاسم بمواجهات من العيار الثقيل أمام فالنسيا فى (المستايا)، ثم البارسا فى (الكامب نو)، وأخيرا ضد أتلتيك بلباو على ملعب البرنابيو، إلا أن الفريق سيكون استعاد خدمات بيل ومودريتش ولوكاس فاسكيز، فى حالة عدم حدوث أى إصابات أخرى.

ليس هذا فحسب، بل إن تأجيل المباراة لهذا الموعد سيساعد اللاعبين العائدين لتوهم من الإصابة لاستعادة جاهزيتهم البدنية والفنية مثل البرازيلى مارسيلو والبلجيكى إيدين هازارد والألمانى تونى كروس، والثلاثى شارك فى مباراة الثلاثاء أمام الفريق التركى.

كانت رابطة (لاليجا) قد تقدمت الأسبوع الماضى بطلب إلى الاتحاد الإسبانى لكرة القدم لإجراء أول كلاسيكو هذا الموسم فى مدريد بدلا من برشلونة، على خلفية الأوضاع المتوترة فى إقليم كتالونيا عقب الحكم الصادر بحق مجموعة من قادة الإقليم السابقين فيما يخص عملية انفصال الإقليم الواقع شمال شرقى إسبانيا.

إلا أن الناديين اتفقا فيما بينهما على عدم إجراء أى تغييرات على ترتيب المباراتين، مع تأجيلها لتُلعب يوم 18 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذى أقره الاتحاد الإسبانى رسميا.

على جانب آخر، طلب زيدان من فلورنتينو بيريز، سرعة التعاقد مع الدولى الفرنسى بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، وذلك بعد رغبة يوفنتوس فى الحصول على خدمات الديك الفرنسى.