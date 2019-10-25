شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل منتخب شباب مصر لكرة القدم مواليد 2001، تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني، تدريباته بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة خلال معسكره الحالي، استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 حتى 30 نوفمبر المقبل، بتونس ويشارك فيها منتخبات مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا وتونس.
واستغرق المران اليوم ساعة ونصف الساعة، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تولى تدريب كل منها أحد أفراد الجهاز المعاون، واختتم بتقسيمة بين فريقين ركز خلالها المدير الفنى على الجمل التكتيكية التي أوقف بسببها التقسيمة أكثر من مرة لشرحها للاعبين.
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