فافرينكا يهدي فيدرر تأهلا مجانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بازل

صعد النجم السويسري روجيه فيدرر إلى الدور قبل النهائي ببطولة بازل السويسرية للتنس دون عناء، بعدما انسحب مواطنه ستانيسلاس فافرينكا من مباراة دور الثمانية أمامه، والتي كانت مقررة أمس.

Advertisements

وأرجع فافرينكا (34 عاما) السبب في انسحابه إلى معاناته من مشكلات في الظهر، وذلك بعدما تغلب على فرانسيس تيافوي في دور الـ16 في مباراة استغرقت ساعتين و32 دقيقة.

ويلتقي فيدرر، المصنف الأول للبطولة، في الدور قبل النهائي، الفائز من مباراة دور الثمانية بين ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الثالث للبطولة وفيليب كرايينوفيتش.

ويعد فيدرر، الحائز على 20 لقبا في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، اللاعب الأكثر نجاحا في تاريخ البطولة السويسرية، حيث أحرز لقبها 9 مرات.