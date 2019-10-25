إبراهيموفيتش: رحيلي عن الدوري الأمريكي يعني نسيانه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، زلاتان إبراهيموفيتش، أن أحدا لن يتذكر الدوري الأمريكي لكرة القدم إذا رحل عن فريقه بنهاية عقده الحالي.
جاء ذلك في تصريحات لإبراهيموفيتش عقب خروج فريق جالاكسي من منافسات التصفيات المؤهلة للدور قبل النهائي بالدوري الأمريكي إثر الهزيمة أمام لوس أنجلوس إف.سي 3 - 5 صباح أمس.
وربما كانت هذه المباراة هي الأخيرة لإبراهيموفيتش (38 عاما) في الدوري الأمريكي حيث ينتهي عقده مع جالاكسي في ديسمبر المقبل، وتشير توقعات إلى إمكانية عودته للعب في أوروبا، وخاصة أن مالك نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لاورينتيس، أبدى رغبته في الحصول على خدمات النجم السويدي المخضرم.
وقال إبراهيموفيتش «أمامي شهران آخران في العقد مع جالاكسي وسنرى ما سيحدث، إذا بقيت، فالدوري الأمريكي سيكون جيدا، لأن العالم كله سيشاهده، وإن لم أبق، لن يتذكر أحد ما هو الدوري الأمريكي؟».
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