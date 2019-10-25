رودويل يخضع للفحص الطبي بروما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما

أبان تقرير إخباري أمس أن لاعب خط الوسط الإنجليزي جاك رودويل يخضع للفحص الطبي بنادي روما الإيطالي لكرة القدم، تمهيدا لانضمامه المحتمل إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر.

ولم يرتبط رودويل، اللاعب السابق لإيفرتون ومانشستر سيتي وسندرلاند، بأي عقد منذ رحيله عن صفوف بلاكبيرن في يونيو الماضي، وذلك بعدما شارك في 23 مباراة للفريق سجل خلالها هدفا واحدا.

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وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن رودويل، الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ المباراة التي خسرها بلاكبيرن أمام نورويتش سيتي 1 - 2 في أبريل، قد خضع للمرحلة الأولى من الفحوص أمس الأول، كما أجرى أمس المزيد من الفحوص.

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، وصل إلى الاستاد الأولمبي أمس الأول لمشاهدة المباراة التي تعادل فيها روما مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 1-1 في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى روما، الذي يعاني من الإصابات، إلى تعزيز خط الوسط بعد أن افتقد جهود هنريك مخيتريان وبريان كريستانتي ولورينزو بليجريني وأمادو دياوارا، خلال أول شهرين من الموسم.