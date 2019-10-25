كوفاتش ينتقد الهجوم على المدربين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتقد المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، نيكو كوفاتش، ما يراه اتجاها متصاعدا في كرة القدم الألمانية لإلقاء اللوم فورا على المدربين عندما لا تسير النتائج في مصلحة الفرق التي يتولون تدريبها.

وقال كوفاتش «هناك ميل للتوجه سريعا بالهجوم على المدرب، هذا ليس اتجاها سليما».

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ووجد كوفاتش نفسه في دائرة تركيز وسائل الإعلام عقب خسارة وتعادل بايرن في آخر مباراتين بالدوري، وقد فاز بشكل غير مقنع على أولمبياكوس 3 - 2 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وأكد كوفاتش «أنا على تواصل مع رؤسائي، أعتقد أن العاصفة تهب أكثر من الخارج».

وانتقد كوافتش أيضا الطريقة التي يتم التعامل بها مع مدرب بوروسيا دورتموند لوسين فافري وظهور أسماء المرشحين المنتظرين لخلافته في وسائل الإعلام.

وخسر دورتموند، الذي يملك نفس رصيد نقاط بايرن ميونخ في الدوري، 0-2 أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، وقال كوفاتش «والآن كل شيء أصبح سيئا».