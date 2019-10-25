العثمان يخطف 3 ذهبيات ببطولة آسيا للأثقال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض توج الرباع السعودي علي العثمان بميداليتين ذهبيتين بالخطف والمجموع وميدالية فضية بالنتر في بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال والمقامة بالعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج والتأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020م. وتمكن العثمان من انتزاع الذهب واعتلائه المنصة وعزف النشيد الوطني السعودي كبطل لآسيا بمنافسات وزن 89 كجم للشباب تحت 17 عاما بعد حصوله على المركز الأول بمنافسات الخطف برفعه 134 كجم، فيما تمكن من رفع 175كجم بمنافسات النتر ليتوج ثانيا، فيما انتزع ذهبية المجموع لحصده 318 نقطة.



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