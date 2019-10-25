صافرة العاطل تغضب جمهور الديربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

شكلت جماهير الهلال أصوات احتجاج أعلى من نظيرتها في النصر على لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الإسباني فرناندو تريساكو، بعد أن ترددت أنباء عن اختيار حكم عاطل لإدارة الديربي الشهير الذي يجمع الهلال بالنصر الأحد المقبل في إطار لقاءات الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتردد أن طاقما إسبانيا بقيادة حكم الساحة ألفونسو خافيير ألفاريز ومساعديه إبراهيم الفاريز وروبيرتو الونسو، سيديرون المواجهة المهمة، علما بأن الحكم المرشح مبتعد عن إدارة المباريات منذ نحو 17 شهرا، حيث أدار آخر مباراة في مايوم عام 2018، وكانت بين أيبار وأتليتكو مدري، فيما أعلن بعدها اعتزاله بحسب وسائل إعلام إسبانية آنذاك.

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ولم يسبق للحكم الإسباني أن حضر لإدارة مباراة في السعودية.

على صعيد آخر خفف المدير الفني للهلال، الروماني رازفان لوشيسكو الأحمال التدريبية على اللاعبين خلال التدريبات الحالية في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة النصر، وذلك بعد المجهود الذهني والبدني الذي شهدته مواجهة الثلاثاء الماضي أمام السد القطري في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، والذي خسره الهلال على ملعبه 2-4، إلا أنه كسب التأهل اعتمادا على نتيجة الذهاب التي فاز فيها 4-1.

كما كثف رازفان العمل على معالجة أخطاء رباعي الدفاع التي ظهرت جليا في مباراة السد، وكذلك أخطاء لاعبي المحور.

إخفاقات في مشوار ألفونسو