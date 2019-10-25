شكرا لقرائتكم لسوء الأحوال الجوية .. نقل تدريبات الاتحاد السكندري إلى الصالة المغطاة بالشاطبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان من المقرر خوض فريق الاتحاد السكندري مرانه فى السادسة من مساء اليوم على أحد الملاعب بمقر النادى فى سموحة ولكن فضل طلعت يوسف إلغاء ذلك خشية تعرض اللاعبين للإصابة مغ تغطية ملعب التدريب بـ"المشمع" مع خوض مران لفك العضلات فى الصالة المغطاة.
ومن المنتظر إلغاء المباراة الودية لفريق الاتحاد السكندرى أمام فريق شباب الضبعة والتى كان المقرر لها الأحد المقبل فى حال استمرار حالة التقلبات الجوية الحالية.
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