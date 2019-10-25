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شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات لبطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك "انفوجراف" لمباريات الفريق الذى سيشارك في المجموعة الاولي التي تضم كل من أول أغسطس الانجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، ومازيمبي الكونغولي.
مواعيد مباريات الزمالك بدوري ابطال أفريقيا
ويلتقي فريق الزمالك في أول مباراة بدور المجموعات أمام مازيمبي الكونغولي يوم 29 نوفمبر المقبل في الكونغو.
الجولة الثانية : الزمالك X أول أغسطس الانجولي يوم 6 ديسمبر المقبل
الجولة الثالثة : زيسكو يونايتد الزامبي X الزمالك يوم 27 ديسمبر المقبل
الجولة الرابعة : الزمالك X زيسكو يونايتد الزامبي يوم 14 فبراير 2020
الجولة الخامسة : الزمالك X مازيمبي الكونغولي يوم 21 فبراير 2020
الجولة السادسة والأخيرة : اول أغسطس الانجولي X الزمالك يوم 6 مارس 2020.
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