الوليلي ونوران جوهر تتأهلان لدور ال ببطولة العالم للسيدات...

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وفي منافسات الرجال تأهل الثنائي مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم لناشئين الاسكواش، ومازن هشام لاعب وادي دجلة إلى المرحلة الثانية ببطولة مصر الدولية التي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.
وفاز عسل على منافسه الاسكتلندي آلان كلاين بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 99 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 13-11، 8-11، 11-5 فيما ودع محمد الشربيني البطولة عقب خسارته أمام منافسه الأسباني إيكر باجاريس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-5، 11-7.
وفاز مازن هشام لاعب وادي دجلة على منافسه كريم علي فتحي لاعب الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11، 15-13، 11-8 .
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