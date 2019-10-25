شكرا لقرائتكم الوليلي ونوران جوهر تتأهلان لدور ال ببطولة العالم للسيدات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل ثنائي وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الخامسة إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسيدات التي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

وفازت الوليلي على منافستها أوليفيا بلاتشفورد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 12-10، 11-5 فيما فازت نوران على منافستها البلجيكية نيلي جليس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1، 11-5، 11-5 .

وفي منافسات الرجال تأهل الثنائي مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم لناشئين الاسكواش، ومازن هشام لاعب وادي دجلة إلى المرحلة الثانية ببطولة مصر الدولية التي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

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وفاز عسل على منافسه الاسكتلندي آلان كلاين بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 99 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 13-11، 8-11، 11-5 فيما ودع محمد الشربيني البطولة عقب خسارته أمام منافسه الأسباني إيكر باجاريس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-5، 11-7.

وفاز مازن هشام لاعب وادي دجلة على منافسه كريم علي فتحي لاعب الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11، 15-13، 11-8 .