شكرا لقرائتكم اتصالات بين النجم الساحلي والأهلي لتحويل أول مبلغ في صفقة تسوية كوليبالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المقرر أن يُرسل النجم الساحلي 200 ألف دولار للأهلي كدفعة أولى ثم يتم تقسيط المبلغ المُتبقي (مليون و200 ألف دولار) على ثلاثة أقساط بواقع 400 ألف دولار لكل قسط.

وأعلن الاهلي إنتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق بعدما رحل الأخير في مايو 2017 دون علم النادي ليقوم الاهلي بتصعيد الأمر للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصل الاهلي على حكم بتغريم كوليبالي مليون و400 ألف دولار لكن اللاعب لم يلتزم بتسديد الغرامة طوال الفترة الماضية قبل أن يتدخل نادي النجم الساحلي التونسي لإنهاء الأزمة بعدما تعاقد مع اللاعب الإيفواري قبل عدة اشهر.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من جانب الاهلي والنجم الساحلي واللاعب الإيفواري وقام خلالها المحامي السويسري مونتنييري المُكلّف من الاهلي بدراسة الملف من كافة جوانبه بالتنسيق مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي والذى يتولى ملف القضايا الخارجية بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي وتم التفاوض لفترة طويلة قبل أن يتم الوصول إلى حل يحافظ على حقوق الاهلي.

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ووقع النادي الاهلي مؤخراً عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلي واللاعب الإيفواري يقضي بتحمّل النجم الساحلي الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار يتم تسديدها للأهلي.

وشهدت مفاوضات إنهاء الأزمة تعاون كبير من جانب نادي النجم الساحلي وكذلك من جانب مهدي نور الدين محامي سليماني كوليبالي.

وقام المهندس خالد مرتجي مُمثلاً عن النادي الاهلي والمحامي السويسري مونتنييري خلال هذه المفاوضات بتوقيع عقد ثلاثي يضمن مستحقات الاهلي في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الحفاظ على حقوق النادي في جميع القضايا.

وأرسل النادي الاهلي إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم مؤخراً خطاباً يؤكد فيه تسوية الأزمة مع النجم الساحلي من أجل إغلاق هذا الملف لاسيما وأن الاهلي حريص على توطيد علاقته بجميع الأندية العربية.