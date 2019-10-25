شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2001 يواصل تدريباته باستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2001، تدريباته على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة خلال معسكره الحالي، حيث خاض الفراعنة المران اليوم الجمعة الذى استغرق اساعة ونصف الساعة، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 حتى 30 نوفمبر القادم بتونس ويشارك فيها منتخبات مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبا وتونس.

وقسم الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، اللاعبين، إلى ثلاث مجموعات تولى تدريب كل منها أحد أفراد الجهاز المعاون واختتم بتقسيمة بين فريقين ركز خلالها المدير الفنى على الجمل التكتيكية التي أوقف بسببها التقسية أكثر من مرة لشرحها للاعبين.

فيما حرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي علي التواجد في مران منتخب الشباب لتحية الجهاز الفنى واللاعبين ووجه شوقى غريب كلمه قصيرة للاعبين أكد خلالها أن عناصر منتخب الشباب مع الأولمبي يمثلون مستقبل كرة القدم المصريه وقال إن معهم جهاز فني جيد.

وأضاف غريب أنه يتابع منتخب الشباب وسيقوم بضم بعض العناصر منه للمنتخب الأولمى بعد تحقيق هدف التأهل لأولمبياد طوكيو حيث سيتم الاستعانة بالعناصر المميزة بترشيحات الجهاز الفنى لمنتخب الشباب ووجه نصيحته للاعبين بضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الأفضل لهم ولمنتخب بلادهم.