شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: اللاعبون متحفزون للديربي.. والغيابات لن تؤثر علينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال أن جميع لاعبي فريقه متحفزون للغاية، ولديهم ثقة كبيرة ويتطلعون لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام النصر يوم الأحد، في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لوتشيسكو إن جميع الأفراد داخل الفريق سواء لاعبون أو جهاز فني يتطلعون للمباراة ومتحمسون للغاية للمباراة.

وأكد لوتشيسكو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الجمعة للحديث عن المباراة، أن النصر فريق رائع ولديه إمكانيات كبيرة ولكن فريقه استعد للقاء بشكل جيد للغاية. وأضاف أن الفريق لديه ثقة كبيرة في قدراته خاصة بعد عبور عقبة السد القطري، والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوروا ريد دايمندز الياباني.

وأكد لوتشيسكو أن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة النصر باستثناء الثلاثي عمر خريبين وأمير كردي ومحمد كنو الذين سيغيبون عن هذا اللقاء.