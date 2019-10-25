شكرا لقرائتكم الرائد يستعيد توازنه.. والفيحاء يهزم الفتح بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الرائد توازنه عقب فوزه على مضيفه ضمك 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين أعاد الفيحاء ضيفه الفتح إلى دائرة الخسائر عقب فوزه عليه 3-1، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ويدين الرائد بهذا الفوز لمهاجمه المغربي محمد فوزير الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 8 نقاط ليتقدم إلى المركز 12 مؤقتاً، في حين بقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة أعاد الفيحاء ضيفه الفتح إلى دائرة الخسائر من جديد بعد فوزه عليه بنتيجة 3-1.

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وكان الفتح قد تلقى 6 خسائر في المراحل الست الأولى إلا أنه بدأ بجمع النقاط في المرحلتين السابقتين عقب تعادله أمام الرائد وفوزه على جاره العدالة 5-3.

وتقدم الفتح أولاً بهدف عند الدقيقة 20 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه المغربي مروان سعدان، لينتظر الفيحاء حتى الدقيقة 48 حينما سجّل لاعبه الغاني صامويل أوسو هدف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعند الدقيقة 51 نجح المدافع سامي الخيبري قائد الفيحاء بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول عرضية زميله البرتغالي آرسينو نونيز برأسه استقرت في شباك الفتح، ليتمكن التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 75 بعدما انطلق بكرة من منتصف الملعب وراوغ البرتغالي آندريه بينتو مدافع الفتح وسدد الكرة استقرت في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز العاشر مؤقتاً، في حين بقي الفتح على رصيده السابق 4 نقاط في المركز قبل الأخير وبفارق الأهداف عن ضمك متذيل الترتيب.