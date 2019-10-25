شكرا لقرائتكم كوفاتش ينتقد الهجوم على المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، ما يراه اتجاها متصاعدا في كرة القدم الألمانية لإلقاء اللوم فورا على المدربين عندما لا تسير النتائج في مصلحة الفرق التي يتولون تدريبها.

وقال كوفاتش :هناك ميل للتوجه سريعا بالهجوم على المدرب- هذا ليس اتجاها سليما.

ووجد كوفاتش نفسه في دائرة تركيز وسائل الإعلام عقب خسارة وتعادل بايرن في آخر مباراتين بالدوري، وقد فاز بشكل غير مقنع على أولمبياكوس 3 - 2 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

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وأكد كوفاتش :أنا على تواصل مع رؤسائي. اعتقد أن العاصفة تهب أكثر من الخارج.

وانتقد كوافتش أيضا الطريقة التي يتم التعامل بها مع لوسين فافري، مدرب بوروسيا دورتموند وظهور أسماء المرشحين المنتظرين لخلافته في وسائل الإعلام.

وخسر دورتموند، الذي يملك نفس رصيد نقاط بايرن ميونخ في الدوري، صفر - 2 أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وقال كوفاتش : والآن كل شيء أصبح سيئا.