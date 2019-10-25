سولسكاير: يونايتد يدرك خطورة نوريتش سيتي على ملعبه









اسماء السيد - قال النرويجي أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إن نوريتش سيتي فريق يتحلى بالشجاعة ويلعب بطريقة يمكن أن تسبب إزعاجا للمنافسين الأقوى مشيرا إلى احتمال أن يواجه مانشستر يونايتد صعوبة في تحقيق نتيجة إيجابية حين يحل ضيفا على ملعب كارو رود بعد غد الأحد في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل نوريتش سيتي الصاعد حديثا المركز قبل الأخير لكن فريق المدرب دانييل فاركه قدم أداء جيدا بالفعل بعد عودته لدوري الأضواء وحقق مفاجأة كبيرة بالفوز على مانشستر سيتي حامل اللقب الشهر الماضي.

وقال سولشار، الذي حقق فريقه أول فوز له خارج الديار هذا الموسم أمام بارتيزان بلجراد في الدوري الأوروبي الخميس الماضي، للصحفيين "أتمنى أن ننجح في وقف خطورة نوريتش سيتي لأن الأمور دائما تكون صعبة على ملعب كارو رود.

"حين شاهدت أول مباراة خاضها نوريتش في دوري الأضواء أمام ليفربول رأيت فريقا يتحلى بكثير من الشجاعة. كان الفريق شجاعا ولعب بأسلوبه الخاص واستمر في السير على هذا الطريق".

وأضاف "حقق بعض النتائج الرائعة بالفوز على نيوكاسل ومانشستر سيتي... إنه فريق لديه فلسفة واضحة".

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وقال سولشار إنه سعيد بعودة المهاجم أنطوني مارسيال من الإصابة بعد أن سجل هدف الفوز في بلجراد.

وأوضح "اضطررت لاستبدال آرون وان-بيساكا وأنطوني مارسيال بعد 60 دقيقة لأنهما ظلا بعيدا عن الملاعب لفترة طويلة.

"لم نصنع فرصا كثيرة كما كنا نرغب ولم نحرز أكثر من هدف. لكن أنطوني عاد وهز الشباك. أنا واثق من تطور اللاعبين كفريق بعد عودة انطوني لأنه يمنح يونايتد مذاقا مختلفا".

وأضاف "نأمل أن يتحلى الفريق بالحيوية لأننا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا لنحظى بفرصة. عاد جيسي (لينجارد) الذي يمكنه اللعب في ثلاثة مراكز في وسط الملعب وكان من بين من شاركوا في مباراة أمس الخميس".

غير أن بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش ولوك شو وأكسيل توانزيبي لا يزالون يعانون من إصابات ولا يوجد توقيت محدد لعودتهم للملاعب.

وقال المدرب النرويجي "نعمل بجد من أجل استعادة لياقتهم البدنية ونأمل أن يتم هذا في أقرب فرصة. لن أضع موعدا نهائيا لكننا نأمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا".