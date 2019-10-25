لامبارد يحذر لاعبي تشيلسي من ثنائي هجوم بيرنلي









اسماء السيد - توقع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن يخوض فريقه مواجهة شرسة أمام بيرنلي غدا السبت في الدوري الانكليزي لكرة القدم ودعا لاعبيه لفرض رقابة لصيقة على كريس وود وآشلي بارنز ثنائي هجوم بيرنلي.

ويحتل بيرنلي المركز الثامن في الترتيب متأخرا بفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة. وهز وود وبارنز ثنائي هجوم فريق المدرب شون دايك الشباك ثماني مرات ضمن 12 هدفا أحرزها الفريق.

وقال لامبارد للصحفيين "أحترم فريق بيرنلي كثيرا. من الصعب مواجهة هذا الفريق على ملعبه لأنه يلعب بقوة ويتمتع لاعبوه بالتماسك والثبات والفعالية.

"المهاجمان رائعان ومنسجمان مع بعضهما البعض وهذا يمكن أن يسبب إزعاجا كبيرا. ستكون مواجهة شرسة ... وستعتمد على اللياقة البدنية".

وأضاف "بيرنلي فريق جيد. شاهدت عددا من مباريات الفريق. إنه فريق قادر على هز الشباك. واجه بيرنلي صعوبات في بداية الموسم الماضي (لكنه) يبقى فريقا صعب المراس".

وحقق تشيلسي ستة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات ويحتل المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز.

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ورغم أن لامبارد لا يتمادى في التطلعات لكنه أعرب عن سعادته بالتقدم الذي حققه فريقه خاصة بعد الخروج بشباك نظيفة في الفوز الصعب 1-صفر في آخر مباراتين (أمام نيوكاسل يونايتد ثم أياكس أمستردام).

وأضاف "أركز دائما على المباراة التالية أيا كانت نتيجة المباراة السابقة سواء فزنا أو تعادلنا أو خسرنا. لكنني لا أتمادى كثيرا في التفكير في المستقبل.

"أنا راض تماما عن المباريات الست الأخيرة (رغم أنه) كان بإمكاننا الحصول على نقاط في بداية الموسم. كانت مباراة نيوكاسل صعبة لكننا صنعنا الكثير من الفرص وحافظنا على نظافة شباكنا. ربما كانت فرحة الفوز على أياكس (امستردام) هي الأكبر منذ بداية الموسم... حافظنا على الشباك نظيفة وحققنا ما أردنا".

وأكد لامبارد غياب أنطونيو روديجر ونجولو كانتي وأندرياس كريستنسن وروس باركلي عن رحلة الفريق إلى ملعب تيرف مور.

وقال "لا أعرف موعد عودة كانتي. أتمنى أن يستعيد لياقته. ربما يعاني من إصابة كبيرة حدثت له في نهاية الموسم الماضي. لا يوجد موعد محدد لعودته.

"تعرض روديجر لإصابة خطيرة. هذه تداعيات الموسم الماضي وهذه هي طبيعة الأمور ... لكنه سيعود قريبا".