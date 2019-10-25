كلوب يحذر ليفربول من الاستهانة بفريق من الصفوة مثل توتنهام









اسماء السيد - قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن البداية المتواضعة لتوتنهام هوتسبير هذا الموسم لا تعني أنه نسي كيفية لعب كرة القدم وتوقع أن المنافس اللندني سيظهر بأداء ‭"‬لائق‭"‬ عندما يزور أنفيلد في الدوري الانجليزي الممتاز بعد غد الأحد.

ويتصدر ليفربول المسابقة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي أما توتنهام صاحب المركز السابع فيبتعد بفارق 13 نقطة عن القمة.

وحقق الفريقان نتيجتين جيدتين في دوري أبطال أوروبا بمنتصف الأسبوع حيث تغلب توتنهام على رد ستار بلجراد 5-صفر كما تفوق ليفربول 4-1 على جنك وقال كلوب إنه منشغل بأداء توتنهام في المباريات الأخيرة أكثر من تعثره في أوقات سابقة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة "شاهدت توتنهام يؤدي بشكل جيد مساء الثلاثاء وهذا ما نفكر فيه دون انشغال بأن انطلاقته لم تكن كما توقعت (وسائل الاعلام)".

وأضاف "هذا لا يعني أن فريقهم لم يعد يتذكر كيفية لعب كرة القدم أو أن هاري كين أصبح عاجزا بل يمكنهم دائما تقديم أداء يليق بهم وهذا ما يجب أن نتوقعه.

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"لن نثق تماما في أنه لن يحدث أي ضرر بنا. إنه فريق من الصفوة في الدوري الممتاز وسيظل هكذا طيلة الموسم".

وقال كلوب إن المدافعين أندي روبرتسون وترينت-الكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب بجانب الحارس أليسون بيكر يمكنهم البدء في التشكيلة الأساسية.

وسجل لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين هدفين خلال الفوز على جنك يوم الأربعاء وامتدح المدرب الألماني لاعبه البالغ من العمر 26 عاما والعائد من إصابة بالركبة أبعدته عن معظم فترات الموسم الماضي.

وواصل كلوب "كانت إصابة خطيرة وفي أفضل فترة بمسيرته لا يمكن المبالغة في التفكير وأهم شيء هو التخلص من الخوف واستعادة اللياقة والإيقاع وهذا ليس سهلا.

"استعادة الثقة بشكل كامل تتطلب وقتا وتطلعاتي مرتفعة بخصوص تشامبرلين لذا أنا منبهر بأهدافه ولا يزال بجعبته المزيد".