شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. جدول مباريات الزمالك فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا عقب تخطى عقبة جينيراسيون بطل السنغال بعد فوز الأبيض فى الإياب بهدف نظيف عقب الخسارة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك "انفوجراف" لمباريات الفريق الذى سيشارك في المجموعة الاولي التي تضم كل من اول أغسطس الانجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، ومازيمبي الكونغولي.



مباريات الزمالك فى دور المجموعات

ويلتقي فريق الزمالك في أول مباراة بدور المجموعات أمام مازيمبي الكونغولي يوم 29 نوفمبر المقبل في الكونغو.

الجولة الثانية : الزمالك X أول أغسطس الانجولي يوم 6 ديسمبر المقبل

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الجولة الثالثة : زيسكو يونايتد الزامبي X الزمالك يوم 27 ديسمبر المقبل

الجولة الرابعة : الزمالك X زيسكو يونايتد الزامبي يوم 14 فبراير 2020

الجولة الخامسة : الزمالك X مازيمبي الكونغولي يوم 21 فبراير 2020

الجولة السادسة والأخيرة : اول أغسطس الانجولي X الزمالك يوم 6 مارس 2020.