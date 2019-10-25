شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت نتائج مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر التى أقيمت اليوم عن بعض المفاجآت بينما جاءت بعض النتائج منطقية وجاءت على النحو التالى. مركز شباب ابو المطامير 1 -3 دكرنس. مالية كفر الزيات 1 -4 فاركو. بلدية المحلة 3 - 1 شباب ديرب نجم. النصر القاهري 4-1 جمهورية شبين. الاسكان والتعمير 0 -1 منتخب السويس. كوكاكولا 0 - 1 الزرقا. Advertisements الترسانة 4 - 2 6 أكتوبر. المريخ 2 -1 الداخلية. المنيا 2 - 0 بترول أسيوط. ديروط 0 -0 الإعلاميين وفوز الأخير بركلات الجزاء. سوهاج 1 -1 بني سويف وفوز الأخير بركلات الجزاء. أسمنت أسيوط 0 - 1 تليفونات بنى سويف. النجوم 0- 0 سيراميكا كليوباترا وفوز النجوم 6 / 5 بركلات الجزاء. بتروجت 2 - 1 بهتيم.

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