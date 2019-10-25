الاتحاد يلغى مرانه بسبب التقلبات الجوية والاكتفاء بتدريب فى الصالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى نقل تدريب الفريق إلى الصالة المغطاة بالشاطبى، بسبب حالة التقلبات التى تشهدها الأحوال الجوية فى مدينة الإسكندرية.
وكان من المقرر خوض فريق الاتحاد السكندري مرانه فى السادسة من مساء اليوم على أحد الملاعب بمقر النادى فى سموحة ولكن فضل طلعت يوسف إلغاء ذلك خشية تعرض اللاعبين للإصابة مغ تغطية ملعب التدريب بـ"المشمع" مع خوض مران لفك العضلات فى الصالة المغطاة.
ومن المنتظر إلغاء المباراة الودية لفريق الاتحاد السكندرى أمام فريق شباب الضبعة والتى كان المقرر لها الأحد المقبل فى حال استمرار حالة التقلبات الجوية الحالية.
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