شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل رنيم الوليلي ونوران جوهر لدور الـ16 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وفازت الوليلي على منافستها أوليفيا بلاتشفورد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 12-10، 11-5 فيما فازت نوران على منافستها البلجيكية نيلي جليس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1، 11-5، 11-5 .
وفاز عسل على منافسه الاسكتلندي آلان كلاين بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 99 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 13-11، 8-11، 11-5 فيما ودع محمد الشربيني البطولة عقب خسارته أمام منافسه الأسباني إيكر باجاريس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-5، 11-7.
وفاز مازن هشام لاعب وادي دجلة على منافسه كريم علي فتحي لاعب الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11، 15-13، 11-8 .
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