شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل رنيم الوليلي ونوران جوهر لدور الـ16 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل ثنائي وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الخامسة إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسيدات التي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

وفازت الوليلي على منافستها أوليفيا بلاتشفورد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 12-10، 11-5 فيما فازت نوران على منافستها البلجيكية نيلي جليس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1، 11-5، 11-5 .

Advertisements

وفي منافسات الرجال تأهل الثنائي مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم لناشئين الاسكواش، ومازن هشام لاعب وادي دجلة إلى المرحلة الثانية ببطولة مصر الدولية التي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

وفاز عسل على منافسه الاسكتلندي آلان كلاين بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 99 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 13-11، 8-11، 11-5 فيما ودع محمد الشربيني البطولة عقب خسارته أمام منافسه الأسباني إيكر باجاريس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-5، 11-7.

وفاز مازن هشام لاعب وادي دجلة على منافسه كريم علي فتحي لاعب الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11، 15-13، 11-8 .