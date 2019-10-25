شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق بيراميدز منذ قليل إلى تنزانيا عقب رحلة سفر شاقة استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.

وغادر فريق بيراميدز القاهرة فى الثامنة صباحًا لتصل البعثة منذ قليل إلى أراضى تنزانيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير قبل مواجهة يانج أفريكانز غدًا السبت.

وضمت قائمة بيراميدز فى رحلة تنزانيا كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور

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خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق

خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس.