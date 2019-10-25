شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن صرف 40 مليون جنيه مقدمات عقود للاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مسئولو الزمالك، مستحقات لاعبى الفريق الأبيض وذلك لتحفيز اللاعبين لاستمرار الانتصارات التى تحققت فى الفترة الأخيرة والتى جاءت بدايتها بتصحيح المسار فى بطولة الدورى الممتاز بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء المقدم من الجولة الخامسة فى بطولة الدورى الممتاز، ثم نجح الفريق فى عبور عقبة جينيراسيون فوت السنغالى والتأهل لدور المجموعات فى دورى إفريقيا بعد الخسارة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف والفوز فى الإياب بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقان فى ستاد السلام ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات حيث يقع فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: "أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى".

وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، إن حجم المستحقات التى تم صرفها إلى لاعبى الفريق الأبيض تصل إلى 40 مليون جنيه على أن تشهد الفترة القادمة حصول لاعبى الفريق على كافة ما تبقى لهم من مستحقات بعد المجهود الذى قدموه فى مواجهة جينيراسيون السنغالى، حيث أكد إنه لم يكن ينتظر الأداء الرائع بقدر انتظاره لتحقيق الهدف وهو عبور الفريق السنغالى والوصول لدور المجموعات وهو ما تحقق، حيث شدد إن الفريق واجه خصم قوى كما أتيحت عدة فرص لفريقه منها ركلة الجزاء التى أهدرها محمود علاء وكان أمام الأبيض زيادة معدل التهديف فى أكثر من فرصة إلى أنه فى النهاية أعرب عن سعادته بالتأهل الذى أشار إلى أنه حدث بفضل الهدف الذى سجله مصطفى محمد فى لقاء الذهاب بالسنغال الذى انتهى بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليعود فريقه ويفوز على ملعبه بهدف دون رد ويصعد إلى دور المجموعات.