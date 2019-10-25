تقرير.. هل ينتقل مبابي إلى ليفربول بعد رعاية نايكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد شراكة استمرت منذ عام 2015 بين ليفربول ونيو بالانس، بات بإمكان "الريدز" السير على خطى العالمية بداية من الموسم الجديد حول رعاية قميصه.

البداية كانت بإقامة الشركة الرياضية الأمريكية دعوى قضائية ضد ليفربول بهدف إبطال بطل أوروبا من التعاقد مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية.

وجاءت الدعوى نظرًا لأحقية "نيو بالانس" في تمديد عقدها مع ليفربول إذا قدمت عرضًا مساويًا لأي عرض آخر، إلا أن هذا البند لم يغير من سير القضية لتقرر المحكمة بأحقية بطل أوروبا في التعاقد مع أي شركة أخرى.

إدارة ليفربول رفضت عرض "نيو بالانس" مستندة إلى عدة من العوامل، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- 150 مليون إسترليني

رغم حصول ليفربول من شركة "نيو بالانس" على مقابل سنوي يقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة "الريدز" ستحصل على 30 مليون سنويًا على أن يكون العقد مدته خمسة أعوام مما يعني حصول النادي الإنجليزي على 150 مليون جنيه إسترليني خلال مدة الرعاية.

إدارة ليفربول وضعت بندًا في عقدها الجديد وفقًا لما كشفت عنه العديد من التقارير وهو الحصول على 20% كإضافات.

العقد الجديد بين ليفربول و"نايكي" سيمنح "الريدز" أيضًا الحصول على أربع ملايين جنيه إسترليني في حال الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا بجانب وضع بند بالحصول على 2 مليون جنيه إسترليني في حال الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

- 3 نجوم ضمن الصفقة

تسويق ليفربول في الموسم الجديد سيكون بشكل مختلف بعد الاتفاق مع "نايكي" من خلال دخول أبرز نجوم الرياضة والغناء لتسويق القميص الجديد.

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إدارة الشركة الأمريكية قدمت ثلاثة نجوم من أجل الترويج لليفربول وقميصه الجديد خاصة أن "نايكي" قامت بتصميم القميص والذي تم تكليفه بستة ملايين جنيه إسترليني.

وستقوم "نايكي" باستخدام نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز،وليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز، والمطرب العالمي دريك، وذلك من أجل التسويق لليفربول وقميصه الجديد.

- صفقة تاريخية؟

بات الآن السؤال الأهم الذي يدور داخل أروقة النادي الإنجليزي وجماهيره هل تساهم "نايكي" في استقدام نجم عالمي لصفوف "الريدز" في الموسم الجديد.

بالطبع "نايكي" تبحث عن النجاح والاستفادة بشراكتها مع ليفربول والنجاح قد يكون أهم عوامله تواجد نجم عالمي في صفوف الفريق خاصة أن بطل أوروبا يمتلك العديد من النجوم بداية من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وأفضل مدافع في أوروبا فيرجيل فان دايك.

الاسم الذي يدور الآن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الحالي خاصة أن اللاعب يتعامل مع "نايكي" باعتبارها صاحبة الحق في الترويج للنجم الفرنسي الشاب، أما الاسم الآخر وهو جيدون سانشو لاعب بورسيا دورتموند والذي يُعد من أهم لاعبي الفريق الألماني والمنتخب الإنجليزي نظرًا لما قدمه مع فريقه منذ رحيله عن مانشستر سيتي.