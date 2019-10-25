بتكليف من الخطيب.. الأهلي يحدد موعد جراحة محمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يخضع محمد محمود لاعب فريق الأهلي، إلى عملية جراحية يوم الثلاثاء المقبل بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأفاد المركز الإعلامي للنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء طلب سرعة إنهاء إجراءات سفر محمد محمود إلى ألمانيا.

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وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة.

وكان محمد محمود تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مران الأربعاء بعدما خضع اللاعب لفحوصات طبية أمس الخميس.

جدير بالذكر أن محمد محمود سبق وتعرض لنفس الإصابة في يناير الماضي خلال مباراة سموحة لتكون هذه الإصابة هيّ الثانية للاعب.