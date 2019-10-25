مدرب الزمالك: عواد نجم مباراة جينيراسيون.. وتوقف الدوري فرصة لتصحيح الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال عصام مرعي، مدرب الزمالك، إن هدف فريقه في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي كان التأهل والزمالك حقق الهدف رغم الظروف التي واجهت الفريق وأدت إلى إعادة اللقاء.

الزمالك تأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره جينراسيون فوت السنغالي.

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وأضاف مرعي ـ في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة ـ :"الفريق واجه ضغطًا عصبيًا وهو ما أثر على اللاعبين داخل الملعب وأدى لعدم الظهور بالمستوى المطلوب ولكن في النهاية تأهل لدور المجموعات، مشيرًا إلى مرعي الحارس محمد عواد بأنه كان نجم المباراة وقدم أداء مميزًا.

وأوضح مرعي أنه كان هناك تفكير في الدفع بمصطفى فتحي لتنشيط الناحية اليمنى ولكن جاءت مفاجأة إصابة محمد عواد فتم التراجع عن مشاركته وتم الدفع بخالد بوطيب لتأمين خط الوسط، مشددًا على أن فترة توقف الدوري الممتاز ستكون فرصة جيده لتصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين.

وأتم مدرب الزمالك حديثه بـ:"المباراة كانت مشحونة ويسودها التوتر والجهاز الفني كان يحاول تهدئة اللاعبين ونجحنا في إحراز هدفًا وأهدرنا ركلة جزاء وأجرينا تغييرات اضطرارية."