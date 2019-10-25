تأجيل 15 مباراة في تمهيدي كأس مصر بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ :

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل 15 مباراة في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر كان مقررا إقامتها غدا السبت ، وذلك لعدم صلاحية الملاعب بعد موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية.

والمباريات المؤجلة هي: سبورتنج / بني عبيد - الرجاء / الأوليمبي - أبو قير للأسمدة / شربين - بيلا / بلطيم - الجزيرة بالضبعة / الحرية بمطروح - نهضة العامرية / القباري - عرب الرمل / المطرية بالدقهلية - عمال المنصورة / السنبلاوين - ألعاب دمنهور / ميت الخولي - العبور بالأسكندرية / المنصورة - اتحاد نبروه / الحامول - غزل المحلة / كفر الشيخ - عثماثون طنطا / الحمام - غزل شبين / المعمورة.

ومن المقرر أن تحدد إدارة المسابقات غدا مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة.