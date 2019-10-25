محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ :
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل 15 مباراة في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر كان مقررا إقامتها غدا السبت ، وذلك لعدم صلاحية الملاعب بعد موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية.
والمباريات المؤجلة هي: سبورتنج / بني عبيد - الرجاء / الأوليمبي - أبو قير للأسمدة / شربين - بيلا / بلطيم - الجزيرة بالضبعة / الحرية بمطروح - نهضة العامرية / القباري - عرب الرمل / المطرية بالدقهلية - عمال المنصورة / السنبلاوين - ألعاب دمنهور / ميت الخولي - العبور بالأسكندرية / المنصورة - اتحاد نبروه / الحامول - غزل المحلة / كفر الشيخ - عثماثون طنطا / الحمام - غزل شبين / المعمورة.
ومن المقرر أن تحدد إدارة المسابقات غدا مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل 15 مباراة في تمهيدي كأس مصر بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.