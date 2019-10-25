تقرير.. 4 ضربات أمام مانشستر سيتي قبل موقعة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم النتائج الكاسحة التي يحققها مانشستر سيتي خلال هذا الموسم إلا أن شبح الإصابات تطارد فريق بيب جوارديولا منذ بداية الموسم الحالي.

السيتي على المستوى المحلي بعد أن كان الفارق بينه وبين منافسه على اللقب ليفربول 8 نقاط أصبح الآن ست نقاط بعد تعثر "الريدز" في الجولة السابقة أمام مانشستر يونايتد بالتعادل (1-1).

في المقابل، يواصل السيتي قطار الانتصارات أوروبيًا بالفوز في أول ثلاث جولات بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب كل من شاختار دونيسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي بجانب الفوز الكاسح الذي تحقق على حساب أتلانتا في الجولة الماضية بخمسة أهداف لهدف.

لكن وبالنظر على المستوى المحلي فالصراع مستمر منذ الموسم الماضي بين مانشستر سيتي وليفربول بعد مرور تسع جولات من بداية الدوري.

الموسم الماضي شهد حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة بتفوق السيتي على ليفربول بفارق نقطة، وفي النسخة الحالية من الدوري حقق ليفربول بداية مثالية بالفوز في أول 8 جولات قبل التعثر في فخ التعادل على يد الغريم مانشستر يونايتد.

المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا أعلن من خلاله بيب جوارديولا أن فريقه سيفقد خدمات الثنائي أولكسندر زينتشينكو ورودري بسبب الإصابة.

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مسلسل الإصابات الطويلة طاردت رفاق المدرب جوارديولا منذ بداية الموسم الحالي فكانت البداية بإصابة ليوري ساني في مباراة ليفربول بكأس الدرع الخيرية بقطع في الرباط الصليبي ليكون الجناح الألماني غائبًا حتى بداية العام المقبل.

الضربة الثانية التي تعرض لها السيتي خلال هذا الموسم كانت بإصابة المدافع الفرنسي إيميرك لابورتي خلال مباراة برايتون بتعرضه لقطع في الرباط الصليبي ليكون غيابه ممتد حتى بداية العام المقبل أيضًا.

الأسبوع الحالي شهد ضربتي في صفوف السيتي فكانت البداية بإعلان جوارديولا غياب زينتشينكو عقب تعرضه لعملية جراحية على مستوى الركبة ليصبح اللاعب غائبًا عن الملاعب حتى بداية ديسمبر المقبل وفقًا لما أشار إليه المدير الفني للسيتي.

أما اللاعب الآخر وهو رودري لاعب وسط الفريق والذي لجأ إليه جوارديولا مؤخرًا للمشاركة في مركز الدفاع تعرض للإصابة في مباراة أتلانتا حيث ستصل مدة غيابه ما يقرب من خمسة أسابيع.

ووفقًا للوضع الحالي في صفوف بطل الدوري الإنجليزي فسيدخل مانشستر سيتي بعد أسبوعين من الآن مباراة ليفربول والتي ستقام في العاشر من نوفمبر المقبل على ملعب "الآنفيلد" مفتقدًا خدمات الرباعي للإصابة.