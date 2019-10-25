المقاولون يهزم الاتصالات بخماسية في دوري سوبر منطقة القاهرة ٢٠٠٥

انتهت مباراة المقاولون العرب مع الاتصالات فى دوري سوبر منطقة القاهرة لمواليد 2005، بفوز كبير لذئاب الجبل على الاتصالات بخماسية نظيفة . أحرز أهداف المقاولون، عبدالله خالد هدفين، مهند محمد هدف، بيكيه هدف، احمد صبحي هدف . ويقود جهاز فنى للمقاولون سعيد سعد مدير فنى ورامى سعيد مدرب وحمادة بيومى مدرب حراس مرمى وعبدالغنى حسين ادارى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة. وحمادة بيومى مدرب حراس مرمى وعبدالغنى حسين ادارى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.

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