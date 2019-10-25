وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالصعود لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفنى والادارى واللاعبين بالصعود إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية على حساب فريق جينير اسيون فوت السنغالي خلال المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد السلام. وحضرها وزير الرياضة وبرفقته عمرو الجنايني رئيس اللجنة

الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري.

وأشاد الوزير بأداء اللاعبين وقتالهم خلال المباراة للحصول على بطاقة التأهل .

وانتهت المباراة بفوز نادي الزمالك بنتيجة ١/ صفر ليتأهل لدوري المجموعات المجموعة الأولي مع أول أغسطس الأنجولي ، وزيسكو الزامبي ، مازيمبي الكونغولي .

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وتأتي متابعة وزير الشباب والرياضة للمباراة

ضمن حرصه على متابعة كافة الأندية المصرية في مختلف المسابقات إيماناً بدورها الكبير في دعم صفوف المنتخبات القومية وتأكيد ريادة مصر للرياضة في افريقيا .

يذكر أن فريق نادي الزمالك خاض قبل مواجهة بطل السنغال 3 لقاءات في البطولة الأفريقية ، مواجهتان أمام ديكاداها الصومالي في لقائي الذهاب والعودة لدور ال64 من البطولة ، ومباراة الذهاب أمام جينيراسيون في ذهاب دور ال32 والتي انتهت لصالح الفريق السنغال جينيراسيون بنتيجة هدفين مقابل هدف