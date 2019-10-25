شيكابالا عبر تويتر: الدنيا ربيع والجو بديع

نشر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك صورته في أسوان، وذلك بعدما منح الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض راحة سلبية للاعبيه عقب الفوز على جينيراسيون أمس في دوري

أبطال إفريقيا.

الزمالك فاز على جينيراسيون بهدف دون رد ليتأهل إلى دور المجموعات من دوري الأبطال، ليحصل لاعبو الزمالك على راحة

سلبية لمدة 6 أيام.

ونشر شيكا عبر حسابه الرسمي على تويتر صورته من أسوان معلقا: "الدنيا ربيع والجو بديع.. أسوان بلدي".

جدير بالذكر أن شيكابالا غاب عن مواجهة الزمالك وجينيراسيون أمس بسبب الإصابة التي أبعدته عن قائمة الفريق الخاصة باللقاء.