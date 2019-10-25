الخطيب يوصي بسرعة سفر محمد محمود إلى ألمانيا لتلقي العلاج

طلب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سرعة إنهاء إجراءات سفر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق أمس الأول الأربعاء . الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق أمس الأول الأربعاء . وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة. مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة. من جانبه حدد الفريق الطبي الألماني الثلاثاء القادم موعدًا لإجراء العملية الجراحية لمحمد محمود لاعب الفريق.

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