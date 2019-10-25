الترسانة يتغلب على 6 أكتوبر بكأس مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة الفوز على نظيره 6 أكتوبر بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس مصر. الدور التمهيدي لكأس مصر. وسجل للترسانة عمر طارق هدفا وتوتي هدفين وهدف لكريسبى.

جدير بالذكر أن مؤمن عبدالغفار تولي مسؤولية المدير الفني للشواكيش عقب رحيل علاء ميهوب الأسبوع الماضي عقب الخسارة من منتخب السويس بهدفين نظيفين بدوري القسم الثاني.

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