باريس سان جيرمان يسعى لشراء إيكاردي

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لشراء ماورو إيكاردي مهاجم الفريق المعار من نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد نهاية إعارته مع الفريق الباريسي.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"، الإيطالي أن نادي باريس سان جيرمان يخططون لشراء
وأضاف الموقع الإيطالي أن إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان اقترب من الرحيل في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.
وسجل إيكاردي 5 أهداف حتى الآن مع باريس جيرمان من أصل 6 مباريات في مختلف المسابقات على صعيد الدوري ودوري الأبطال.
وأشار الموقع إلى النادي الفرنسي يملك أحقية شراء اللاعب الارجنتيني مقابل 70 مليون يورو بعد نهاية الإعارة.
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