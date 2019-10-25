النصر يكتسح شبين والترسانة يقسو على أكتوبر في الدور التمهيدي لكأس مصر

خلت، اليوم، مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر من المفاجآت بعد فوز أندية القسم الثاني على فرق القسم الثالث.
وجاءت نتائج المباريات كالتالي:
فوز دكرنس خارج ملعبه على مضيفه أبو المطامير بثلاثة أهداف لهدف.
وفوز الزرقا على كوكاكولا بهدف نظيف والنصر على جمهورية شبين بأربعة أهداف مقابل لاشيء وبلدية المحلة على شباب ديرب نجم بثلاثة أهداف لهدف.
انتهت ثلاث مباريات بركلات الترجيح وهي فوز
فيما فاز بتروجت على ضيفه بهتيم بهدفين لهدف والمنيا علي بترول أسيوط بهدفين نظيفين وفوز فاركو على مالية كفر الزيات بأربعة أهداف لهدف ومنتخب السويس على الإسكان والتعمير بهدف دون رد.
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