بتروجت يهزم بهتيم ويتأهل لدور الـ32 لكأس مصر

تأهل فريق بتروجت لدور الـ32 لبطولة كأس مصر بعد تغلبه على بهتيم 2-1 باستاد الجيش بالسويس. الجيش بالسويس. سجل هدفي بتروجت سامح إبراهيم ومحمود عماد بواقع هدف في كل شوط. هدف في كل شوط. جاء اللقاء متكافئا في أغلب فتراته ونجح لاعبو بتروجت في حسمه بخبرة لاعبيه مستغلين أخطاء دفاعية ساذجة.

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