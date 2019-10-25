المنيا يفوز على بترول أسيوط بهدفين نظيفين في الدور التمهيدي بكأس مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا فوزا مستحقا على فريق بترول أسيوط، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم على ستاد جامعة المنيا ضمن مباريات الدور التمهيدي بكأس مصر.

وسجل هدفي المباراة كل من اللاعب عبد العزيز الشاعر في الدقيقة 18 من الشوط الاول، ووائل علي في الدقيقة ٥٥ من الشوط الثاني.

وكان فريق المنيا بقيادة سمير كمونة المدير الفني قد خاض المباراة بتشكيل ضم كلا من:

عبد الكافي رجب " حارس مرمى " - سايكو - احمد رجب - محمد آدم - الشوبكشي - داوودا - محمد عبدالمحسن - بدوي عاشور - على دياب - عبد العزيز

الشاعر - وائل علي، وفي الشوط الثاني شارك حازم مصطفى بديلا لمحمد آدم، و كازلوف بدلا من علي دياب، ومحمد ثروت بدلا من بدوي عاشور ليحصد الفريق أول فوز له في مسيرته خلال الكأس هذا الموسم.

كما حرص مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباراة لدعم الفريق، حيث حضر كل من: عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الادارة، وأحمد عمر نائب رئيس المجلس ومحمود السبيعي أمين الصندوق.