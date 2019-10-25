عماد النحاس يعطي راحة سلبية للاعبي المقاولون لمدة 3 أيام

أعطى عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة 3 أيام، على أن يعودوا يوم الاثنين لاستئناف التدريبات استعدادا للدوري الممتاز.
يأتي ذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة تأجيل
ويحتل المقاولون المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، بعد خوضه 4 مباريات، فاز في مباراتين، أمام طلائع الجيش والإنتاج العربي، والتعادل أمام سموحة، وخسر أمام الزمالك.
ومن المقرر أن يواجه المقاولون، الجونة بعد عودة الدوري ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
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