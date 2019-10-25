عماد النحاس يعطي راحة سلبية للاعبي المقاولون لمدة 3 أيام

أعطى عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة 3 أيام، على أن يعودوا يوم الاثنين لاستئناف التدريبات استعدادا للدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة تأجيل

مباريات الدوري لما بعد أمم أفريقيا للشباب المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي تستضيفها مصر من الفترة 8 إلى 21 نوفمبر المقبل.ويحتل المقاولون المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، بعد خوضه 4 مباريات، فاز في مباراتين، أمام طلائع الجيش والإنتاج العربي، والتعادل أمام سموحة، وخسر أمام الزمالك.ومن المقرر أن يواجه المقاولون، الجونة بعد عودة الدوري ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.