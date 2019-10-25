نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه فى الدوري الألماني 2019-2020

ينتظر عشاق البوندسليجا المباراة القوية التى ستجمع بين نادى شالكه ونادى بوروسيا دورتموند فى إطار الجولة التاسعة من الدوري الألماني 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب نادى شالكه “ملعب فيلتينس أرينا” عصر يوم السبت الموافق 26 أكتوبر, فى تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة, 13:30 بتوقيت جرينتش. ويدخل نادي بوروسيا اللقاء برصيد 15 نقطة فى المركز الرابع من ترتيب جدول البوندسليجا متساوياً مع نادي بايرن ميونخ ثالث الجدول وبفارق نقطة عن نادى فولفسبورج الثانى والمتصدر نادى بوروسيا مونشنجلادباخ برصيد 16 نقطة لكل منهما. ويتواجد نادى شالكه فى المركز السابع من ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 14 نقطة خلف ضيفه بوروسيا دورتموند بنقطة واحدة والذي يأمل مدربه الألماني “دايفيد فاغنر” الى الخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه للتقدم فى ترتيب الجدول. ويسعي المدير الفني لأسود الفاستيفال السويسري “لوسيان فافر” الى تحقيق الفوز وصدارة البوندسليجا مؤقتاً حتي إنتهاء الجولة التاسعة والضغط على المتصدر نادى بوروسيا مونشنجلادباخ الذي تنتظره مباراة قوية أمام نادى إنتراخت فرانكفورت مساء يوم الأحد لصالح نفس الجولة, بعد أن عاد من إيطاليا بخسارة فى دوري أبطال أوروبا أمام الإنتر بنتيجة 2-0 فى دور المجموعات. إليكم جدول بآخر 10 مواجهات بين نادى بوروسيا دورتموند ونادى شالكه فى الدوري الألماني: الموسم + الجولة النتيجة الملعب 2014-2015 (الجولة 5) شالكه 2-1 بوروسيا دورتموند فيلتينس أرينا 2014-2015 (الجولة 23) دورتموند 3-0 شالكه سيجنال إيدونا بارك 2015-2016 (الجولة 12) دورتموند 3-2 شالكه سيجنال إيدونا بارك 2015-2016 (الجولة 29) شالكه 2-2 دورتموند فيلتينس أرينا 2016-2017 (الجولة 9) دورتموند 0-0 شالكه سيجنال إيدونا بارك 2016-2017 (الجولة 26) شالكه 1-1 دورتموند فيلتينس أرينا 2017-2018 (الجولة13) دورتموند 4-4 شالكه سيجنال إيدونا بارك 2017-2018 (الجولة 30) شالكه 2-0 دورتموند فيلتينس أرينا 2018-2019 (الجولة 14) شالكه 1-2 دورتموند فيلتينس أرينا 2018-2019 (الجولة 31) دورتموند 2-4 شالكه سيجنال إيدونا بارك 2019-2020 (الجولة 9) شالكه ؟ دورتموند فيلتينس أرينا

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