نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

ينتظر عشاق مانشستر سيتي نتيجة مباراة فريقهم أمام نادي أستون فيلا فى إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج” 2019-2020, والمقرر إقامتها يوم السبت ظهراً والموافق 26 أكتوبر على ملعب السيتي “استاد الإتحاد” فى تمام الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة, 11:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل السيتي اللقاء فى المركز الثاني من ترتيب جدول البريميرليج برصيد 19 نقطة, بفارق 5 نقاط عن نادي ليفربول المتصدر برصيد 25 نقطة, وبفارق نقطتين عن ليستر سيتي ثالث الترتيب وتشيلسي رابع الترتيب بنفس رصيد النقاط 17 نقطة لكل فريق.

ويدخل نادي أستون فيلا اللقاء فى المركز الـ12 برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن كل من – وست هام يونايتد (المركزالـ11 – بورتموث (المركزالـ10) – شيفيلد يونايتد (المركزالـ9) – بيرلني (المركز الـ8)- توتنهام (المركز الـ7) برصيد 12 نقطة لكل فريق, والذي يأمل مدربهم “دينيسي سميث” الي تحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق مفاجأه أمام السيتي على ملعبه.

ومن ناحية آخري يسعي رجال مدرب السيتي ” بيب جوارديولا” بقيادة لاعب وسط الفريق وصانع الألعاب البلجيكي “كيفين دي بروينه” الي تحقيق الفوز على أستون فيلا للضغط على المتصدر نادي ليفربول وتقليل فارق النقاط الي نقطتين قبل قمة البريميرليج المرتقبه للجولة العاشرة والتي ستجمع ليفربول وتوتنهام على “ملعب آنفيلد روود” بليفربول يوم الأحد 27 أكتوبر.

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ويتصدر السيتي المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد أن حقق فوز كاسح بنتيجة 5-1 على نادي أتلانتا الإيطاليى يوم الأربعاء الماضي على ملعب الإتحاد بمانشستر والتي شهدت تألق الإنجليزي “رحيم سترلينج” بتسجيل ثلاثية و مهاجم الفريق الأرجنتيني”سيرخيو أجويرو” بتسجيل ثنائية.

وإليكم جدول بآخر 10 مواجهات بين نادي مانشستر سيتي ونادي أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي: