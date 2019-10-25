رياضة | كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض كانتي الجديد فكرة الانضمام إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ورحب بالانتقال إلى غريمه التاريخي ريال مدريد .

وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، أن إدواردو كامافينجا نجم ليل الشاب الملقب بـ كانتي الجديد رفض فكرة اللعب بجانب ليونيل ميسي، ورحب بالانتقال إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو من أجل اللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي .

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وتابعت، أن إدواردو كافينجا الملقب بكانتي الجديد، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وأبرزها : باريس سان جيرمان، ليفربول ، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونة .

وأضافت الشبكة المذكورة أعلاه، أن كانتي الجديد ذو الـ16 عامًا، لايمكن تعويضه بفضل قدرته الجسدية وقدرته على بذل مجهود بدني كبير وتوزيع الكرة بشكل جيدة للغاية .

وأنهت، أن كانتي الجديد، لايزال مطلوبًا لخلافة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، وذلك بعدما تجاوز الأخير سن الثلاثين، ولم يتبقى له الكثير في مسيرته مع البلوجرانا، بالإضافة إلى أن سعر كامافينجا لن يتجاوز 25-30 مليون يورو .