رياضة | أزمة جديدة تضرب النجم الساحلي قبل موقعة الأهلي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تضرب النجم الساحلي قبل موقعة الأهلي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، حالة من التخبط الإداري والفني، قبل مواجهة الأهلي بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

نائب المجلس يتقدم باستقالته



وأعلن الحبيب السايح نائب رئيس النادي، عن التقدم باستقالته من منصبه، خلال الفترة المقبلة دون إبداء أي أسباب أو الكشف عن تفاصيل الاستقالة.

الاستقالة الثالثة تضرب الفريق التونسي



وتعد استقالة الحبيب هي الثالثة بنادي النجم، بعد تقدم كريم حجي المدير الرياضي باستقالته الإسبوع الماضي، اعتراضا على استمرار رفيق المحمدي على رأس القيادة الفنية للفريق الأول، قبل أن يتقدم رضا شرف الدين رئيس النادي باستقالته أيضا الأيام الماضية، إلا أن استقالته تم رفضها من إدارة النادي.

جمعية عمومية لاختيار بديل السايح



وكشف موقع "فوت 24 التونسي"، عن الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بالنادي لاختيار بديلا للسايح في خلال 15 يوما حسب قوانين الجمعية العمومية للنادي.

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النجم يكشف موعد مباراة الأهلي بدوري الأبطال



كشف نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.