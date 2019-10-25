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رياضة | صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة

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يستعد نادي برشلونة لأتمام صفقة من العيار الصقيل خلال الفترة القليلة المقبلة .

وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، أن برشلونة يخطط لضم ماتيو أليماني المدير الرياضي لفريق فالنسيا إلى هيكله الرياضي خلال الفترة المقبلة .

وتابعت الشبكة الإسبانية، أن ماتيو أليماني كان أحد الضحايا في فالنسيا لولاية بيتر ليم رئيس النادي، فمنذ تعيينه مديرًا رياضيًا في مارس 2017 ، تسببت الاختلافات مع مجلس الإدارة ومالك النادي في إقالته قبل أسابيع قليلة ، إلى جانب المدرب مارسيلينو غارسيا تورال.

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وأشارت دون بالون، أن أبرز إنجازات أليماني في فالسنيا، التعاقد مع كلًا من : جونزالو جيديش، كوندوجبيا، فرانسيس كوكلين، ويعتبر الثلاثي أحد أعمدة الفريق خلال الفترة الأخيرة .

وأضافت، أن إدارة برشلونة تسعى لضم أليماني إلى الهيكل الرياضي بالنادي، ليكون مسؤلًا عن التعاقدات الجديدة الخاصة بالريق، بجانب إريك أبيدال السكرتير الفني بالنادي .

وأنهت، أن المدير الرياضي السابق في فالنسيا يمتاز بمتابعة اللاعبين الشباب وضم المواهب للمراهنة عليهم في المستقبل الفريق وهو ما يحتاجه برشلونة .

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