رياضة | صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لأتمام صفقة من العيار الصقيل خلال الفترة القليلة المقبلة .

وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، أن برشلونة يخطط لضم ماتيو أليماني المدير الرياضي لفريق فالنسيا إلى هيكله الرياضي خلال الفترة المقبلة .

وتابعت الشبكة الإسبانية، أن ماتيو أليماني كان أحد الضحايا في فالنسيا لولاية بيتر ليم رئيس النادي، فمنذ تعيينه مديرًا رياضيًا في مارس 2017 ، تسببت الاختلافات مع مجلس الإدارة ومالك النادي في إقالته قبل أسابيع قليلة ، إلى جانب المدرب مارسيلينو غارسيا تورال.

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وأشارت دون بالون، أن أبرز إنجازات أليماني في فالسنيا، التعاقد مع كلًا من : جونزالو جيديش، كوندوجبيا، فرانسيس كوكلين، ويعتبر الثلاثي أحد أعمدة الفريق خلال الفترة الأخيرة .

وأضافت، أن إدارة برشلونة تسعى لضم أليماني إلى الهيكل الرياضي بالنادي، ليكون مسؤلًا عن التعاقدات الجديدة الخاصة بالريق، بجانب إريك أبيدال السكرتير الفني بالنادي .

وأنهت، أن المدير الرياضي السابق في فالنسيا يمتاز بمتابعة اللاعبين الشباب وضم المواهب للمراهنة عليهم في المستقبل الفريق وهو ما يحتاجه برشلونة .