رياضة | أخبار النادي الإسماعيلي اليوم - معاقبة حمدي وفوزي وإستقرار حالة أسامة إبراهيم

قرر صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي، حرمان الثنائي: عماد حمدي، ومحمد فوزي، من الراحة التي حصل عليها الفريق بأكمله.

معاقبة حمدي وفوزي واستقرار حالة أسامة إبراهيم

وقال المنياوي "سيتدرب اللاعبان بشكل منفرد لأنهما تغيّبا عن التدريبات منذ يوم الثلاثاء الماضي، وسنطبق عليهما العقوبات المنصوص عليها في اللائحة".

وبناءً على العقوبة، سيتدرب حمدي وفوزي مع أحد مدربي الجهاز الفني اعتبارا من السبت، في ظل حصول أفراد الفريق الأساسيين على إجازة حتى يوم الخميس المقبل، والذين لا يشاركون بصفة منتظمة حتى الإثنين.