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رياضة | أخبار النادي الإسماعيلي اليوم - معاقبة حمدي وفوزي وإستقرار حالة أسامة إبراهيم

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قرر صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي، حرمان الثنائي: عماد حمدي، ومحمد فوزي، من الراحة التي حصل عليها الفريق بأكمله.

معاقبة حمدي وفوزي واستقرار حالة أسامة إبراهيم


وقال المنياوي "سيتدرب اللاعبان بشكل منفرد لأنهما تغيّبا عن التدريبات منذ يوم الثلاثاء الماضي، وسنطبق عليهما العقوبات المنصوص عليها في اللائحة".

وبناءً على العقوبة، سيتدرب حمدي وفوزي مع أحد مدربي الجهاز الفني اعتبارا من السبت، في ظل حصول أفراد الفريق الأساسيين على إجازة حتى يوم الخميس المقبل، والذين لا يشاركون بصفة منتظمة حتى الإثنين.

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وكان حمدي وفوزي قد غادرا معسكر الإسماعيلي المغلق يوم الإثنين الماضي وعادا لمنزليهما، وبالتالي خرجا من قائمة مباراة الجزيرة الإماراتي.

وانتصر الإسماعيلي 2-0 على الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية البطلة مساء الأربعاء.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في برصيد 6 نقاط.

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من ناحية أخرى قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن أسامة إبراهيم الظهير الأيمن تعرض لشد خفيف فى العضلة الخلفية.

وتم استبدال ظهير الدراويش ليشارك محمد هاشم بدلا منه قبل نهاية مباراة الجزيرة الإماراتي.

وأكمل عبد العزيز :”اللاعب اصابته طفيفة ، سينتظم بالتدريبات الجماعية بعد انتهاء راحة الفريق”.

يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

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