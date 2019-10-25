رياضة | مانشستر سيتي ضد أستون فيلا.. جوارديولا يسعي لتضييق الخناق على ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ضد أستون فيلا.. جوارديولا يسعي لتضييق الخناق على ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مباراته أمام أستون فيلا، من أجل انتزاع الثلاث نقاط والاقتراب أكثر فأكثر من ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

يمكن لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، تقليص الفارق مؤقتاً إلى 3 نقاط، بحال فوزه على ضيفهم أستون فيلا، وذلك بعد فوزهم الساحق على أتالانتا الإيطالي 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

وحث غوارديولا لاعبيه على نجاعة أكبر بعد الفوز على كريستال بالاس 2-0، فرد فريقه بخماسية أوروبية.

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وبرغم طلبات غوارديولا، إلا أن السيتي سجل 29 هدفاً في 9 مباريات في "البريميرليغ"، ليكون الاقوى هجومياً بفارق 8 أهداف عن هجوم ليفربول المؤلف من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

سترلينج هدف مانشستر سيتي

وسجل سترلينغ 16 هدفاً حتى الان هذا الموسم لنادي ومنتخب بلاده، أي أكثر من نصف الأهداف الـ31 التي سجلها طوال الموسم الماضي.

وبموازاة طلباته الهجومية، يبدو غوارديولا متوجساً من خط دفاعه هذا الموسم في ظل غياب الفرنسي إيمريك لابورت.

وقلصت إصابة الإسباني رودري بعضلات فخذه ضد أتالانتا خيارات غوارديولا الدفاعية، لكن جون ستونز يأمل في العودة إلى التشكيلة الأساسية.