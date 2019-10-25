رياضة | آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشاجرة بين ثنائي الأهلي في التدريبات
ونشب مشاجرة بين الثنائي خلال تدريبات الفريق أمس، بعد تدخل سمير بقوة في قدم الشحات، والذي ظهر بحالة غضب موجها الاتهام بالتدخل بعنف أثناء الكرات المشتركة بالتقسيمة الفنية.
سمير يعتذ للشحات ويزيل الخلاف
وأبدى سعد سمير إعتذاره الشديد تجاه الشحات، مؤكدا له أنه لم يقصد إصابته ولا يتعمد إصابة أى زميل أثناء التدريبات.
وتفهم الشحات، موقف زميله بالفريق مؤكدا أنه يكن له الاحترام ولا يوجد بينهما أي خلافات، موضحا أنه نسى الأمر برمته ولم يعد غاضبا.
فايلر يمنح لاعبيه راحة سلبية
ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاعبيه راحة سلبية من تدريبات اليوم وغدا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأحد على ملعب التش بالجزيرة.
الأهلي يخوض معسكرا مغلقا خلال التوقف
ويخوض الفريق معسكرا مغلقا بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع، على أن يتخلله مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين خلال فترة توقف الدوري.
الجبلاية تعلن تأجيل الدوري
وأعلن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، عن تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب استضافة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بمضاركة ثماني دول، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، على ملعبي القاهرة والسلام، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
ويلعب المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون"، حيث يفتتح مباراته أمام مالي في السابعة مساء يوم 8 نوفمبر المقبل.