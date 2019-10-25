رياضة | آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

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حرص سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوجه إلى زميله حسين الشحات، بالإعتذار بسبب التدخلات العنيفة.

مشاجرة بين ثنائي الأهلي في التدريبات



ونشب مشاجرة بين الثنائي خلال تدريبات الفريق أمس، بعد تدخل سمير بقوة في قدم الشحات، والذي ظهر بحالة غضب موجها الاتهام بالتدخل بعنف أثناء الكرات المشتركة بالتقسيمة الفنية.

سمير يعتذ للشحات ويزيل الخلاف



وأبدى سعد سمير إعتذاره الشديد تجاه الشحات، مؤكدا له أنه لم يقصد إصابته ولا يتعمد إصابة أى زميل أثناء التدريبات.